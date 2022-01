Nikkei, Topix und Co. Steigende Anleiherenditen belasten Aktienmärkte in Asien

Die Anleger gehen davon aus, dass die Notenbanken ihre Geldpolitik schneller straffen als erwartet. In Japan ließen die Währungshüter ihr Zinsziel zunächst unverändert.

Die Märkte in Asien notieren zum Wochenauftakt fester. (Foto: AP) Börse Tokio

Tokio, Schanghai Zinssorgen drücken die Stimmung bei den Anlegern an den asiatischen Börsen. „Die Anleger konzentrieren sich nach wie vor auf die Fed und das Tempo, in dem sie die Zinsen anhebt“, sagte John Milroy, Experte beim Maklerunternehmen Ord Minnett in Sydney.

Anleger erwarten zwar nicht, dass die US-Notenbank Fed auf ihrer Sitzung in der kommenden Woche die Zinssätze ändern wird. Immer mehr Investoren spekulieren aber darauf, dass im März ein Straffungszyklus beginnt. „Wir glauben, dass es schneller gehen wird, als die Märkte derzeit erwarten.“

Die Börse in Tokio gab anfängliche Gewinne am Dienstag wieder ab. Der Nikkei-Index ging 0,3 Prozent niedriger bei 28.257 Punkten aus dem Handel. Der Stimmungsumschwung kam, nachdem die Renditen zweijähriger US-Staatsanleihen, die als Indikator für die Zinserwartungen gelten, zum ersten Mal seit Februar 2020 über ein Prozent stiegen.

„Man befürchtet aggressivere und schnellere Zinserhöhungen durch die Fed“, sagte Elizabeth Tian, Expertin für Aktienderivate bei der Citigroup. Die japanische Notenbank ließ wie erwartet ihr Zinsziel unverändert, geht jedoch nun von einer höheren Inflation aus als bislang. Die Tokioter Währungshüter sagen eine Teuerung von 1,1 Prozent im neuen Fiskaljahr ab April voraus nach zuvor 0,9 Prozent.

Spielraum für steigende Kreditvergabe

Chinas Notenbank (PBoC) sieht noch Spielraum zum Ankurbeln der Kreditvergabe und damit des zuletzt schwächelnden Wirtschaftswachstums. Zum Anschieben der Konjunktur könne sie auch weiterhin den Reservesatz für Geschäftsbanken (RRR) nutzen, auch wenn die Möglichkeiten für weitere Senkungen geringer würden, sagte Vize-Zentralbankchef Liu Guoqiang am Dienstag.

Die PBoC hatte voriges Jahr bereits zwei Mal den Reservesatz gesenkt - und damit den Betrag verringert, den Banken als Mindestreserve halten müssen. Je geringer dieser Satz ist, um so mehr Kredite können die Geldinstitute vergeben.

Das soll insbesondere kleineren Firmen zugute kommen, die damit die Folgen der gestiegenen Rohstoffpreise besser verkraften können. Die chinesische Notenbank hat sich bereits zu Wochenbeginn mit einer unerwarteten Zinssenkung gegen die Konjunkturabkühlung gestemmt.

Erstmals seit April 2020 kappte sie einen Referenzzins für mittelfristige Darlehen an einige Finanzinstitute (MLF). Damit wurden unter dem Strich 200 Milliarden Yuan (27,5 Milliarden Euro) in das Bankensystem gepumpt. Viele Experten gehen davon aus, dass die Zentralbank ihre Geldpolitik in diesem Jahr noch weiter lockern dürfte.

Die Börse in Schanghai und der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen zogen rund ein Prozent an. In Hongkong und Südkorea gaben die Leitindizes dagegen knapp ein Prozent nach.

