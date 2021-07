Nikkei, Topix und Co. Stimmung an Asiens Börsen trübt sich ein – Tech-Werte unter Druck

In Hongkong standen Aktien von Technologiefirmen unter Druck. Sorgen wegen politischer Eingriffe in China belasten. In Tokio büßt der Nikkei 1,8 Prozent ein.

Enttäusche Quartalszahlen drücken die Stimmung der asiatischen Anleger. (Foto: dpa) Börse in Tokio

Hongkong Nach der kurzen Erholung am Vortag haben die Aktienmärkte in Fernost ihre Talfahrt am Freitag wieder aufgenommen. Erneut machte sich die Sorge wegen des Durchgreifens der chinesischen Behörden im Bildungs-, Immobilien- und Technologiesektor breit. Die Versuche der Regierung in Peking, nach den Kursverlusten zum Wochenanfang die Märkte zu beruhigen, liefen ins Leere.

„Es ist klar, dass die Anleger durch die behördlichen Maßnahmen verunsichert sind“, sagte Michael Frazis, Portfoliomanager bei Frazis Capital Partners in Sydney. Der Markt werde wohl auch in nächster Zeit weiter unter Druck stehen. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Schanghai und Shenzen verlor knapp ein Prozent.

In Hongkong standen vor allem Tech-Werte auf der Verkaufsliste der Anleger; der Index gab rund zwei Prozent nach. Der Hang Seng Tech-Index baute seinen Wochenverlust auf mehr als 17 Prozent aus. Die Börse in Schanghai lag 0,5 Prozent im Minus.

In Tokio gab der Nikkei-Index 1,8 Prozent auf 27.284 Punkte nach. Auf die Stimmung schlug auch ein Anstieg bei den Corona-Infektionen in mehreren asiatischen Ländern. Neben Japan und China waren auch Thailand, Malaysia und die Philippinen von einem zum Teil sprunghaften Anstieg der Infektionszahlen betroffen.

