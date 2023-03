Nikkei, Topix & Co Stimmung in Chinas Industrie hellt sich deutlich auf – Asien Börsen im Plus

Stimmung in Chinas Industrie hellt sich deutlich auf – Asien Börsen im Plus

Nikkei, Topix & Co

Gute Konjunkturdaten in China beflügeln die Anleger. Die wichtigsten Indizes in Asian notieren im frühen Handel in der Gewinnzone.

28.02.2023 Update: 28.02.2023 - 09:39 Uhr