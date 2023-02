Nikkei, Topix & Co Technologie-Werte treiben Asien-Börsen trotz Inflationssorgen an

Die Aktien des Techkonzerns Softbank steigen um mehr als ein Prozent. Zusätzlich stützen die Gewinne an der Wall Street die asiatischen Handelsplätze.

Anleger in Asien sind in Kauflaune. (Foto: Stone/Getty Images) Börse Tokio

Frankfurt, Tokio Die Anleger in Asien gehen am Dienstag trotz anhaltender Nervosität über bevorstehende Zinserhöhungen zur Eindämmung der hartnäckig hohen Inflation auf Schnäppchenjagd. Vor allem die schwergewichtigen Technologiewerte trieben Märkte in Asien an.

Die Aktien des Technologiekonzerns SoftBank stiegen um 1,06 Prozent. „Die heutigen Marktgewinne (in Japan) wurden durch die Stärke der Wall Street über Nacht gestützt“, sagte Yugo Tsuboi von Daiwa Securities. „Außerdem waren die Anleger erleichtert, dass (der künftige BOJ-Gouverneur Kazuo) Ueda bei seiner zweitägigen Anhörung im Parlament konsistente Äußerungen machte.“

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 0,3 Prozent höher bei 27.513 Punkten. Der Zementhersteller Taiheiyo stieg um 3,59 Prozent und war der größte Gewinner im Nikkei. Der breiter gefasste Topix-Index stieg um 0,1 Prozent und lag bei 1996 Punkten.

