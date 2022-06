Nikkei, Topix & Co Tokioter Börse folgt US-Vorgaben ins Plus

Die Anleger in Asien haben sich von der Kauflaune in den USA anstecken lassen. Japans Wirtschaft ist zudem geringer geschrumpft als angenommen.

Die Anleger in Japan sind optimistisch. (Foto: dpa) Börse Tokio

Tokio Die Börse in Tokio hat sich am Mittwoch zunächst stärker gezeigt. Sie folgte damit den Vorgaben aus New York vom Vortag. Besonders Tech-Titel waren gefragt. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf ein Prozent höher bei 28.209 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index stieg um 1,1 Prozent und lag bei 1968 Punkten. Die Börse in Shanghai lag 0,3 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen gewann 0,6 Prozent.

Im asiatischen Devisenhandel gewann der Dollar 0,3 Prozent auf 133,00 Yen und legte 0,1 Prozent auf 6,6706 Yuan zu. Zur Schweizer Währung notierte er 0,1 Prozent höher bei 0,9741 Franken. Parallel dazu fiel der Euro um 0,2 Prozent auf 1,0681 Dollar und notierte kaum verändert bei 1,0409 Franken. Das Pfund Sterling verlor 0,2 Prozent auf 1,2566 Dollar.

Japans Wirtschaft geringer geschrumpft als angenommen

