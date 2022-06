Nikkei, Topix & Co Tokioter Börse folgt Wall Street ins Plus

Nikkei und Topix lagen am Freitagvormittag mit 0,7 und 0,3 Prozent im Plus. Im Devisenhandel verlor der Dollar leicht.

Die asiatischen Börsen haben ins Plus gedreht. (Foto: Bloomberg) Börse in Shenzhen

Tokio Die Börse in Tokio hat sich zum Wochenausklang zunächst stärker gezeigt und ist damit den Vorgaben aus den USA gefolgt. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag am Freitag im Verlauf 0,7 Prozent höher bei 26.362 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index stieg um 0,3 Prozent und lag bei 1858 Punkten.

Die Börse in Schanghai lag 0,7 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Schanghai und Shenzen gewann 0,8 Prozent.

Im asiatischen Devisenhandel verlor der Dollar 0,1 Prozent auf 134,81 Yen und stagnierte bei 6,6962 Yuan. Zur Schweizer Währung notierte er 0,1 Prozent niedriger bei 0,9606 Franken. Parallel dazu stieg der Euro um 0,1 Prozent auf 1,0531 Dollar und zog ebenfalls um 0,1 Prozent auf 1,0120 Franken an. Das Pfund Sterling gewann 0,1 Prozent auf 1,2277 Dollar.

