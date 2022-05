 Nikkei, Topix & Co: Tokioter Börse startet mit Gewinnen in die Woche

Trotz Konjunktursorgen verzeichnen die japanischen Börsen ein Plus. Gewinnmitnahmen machen den wichtigsten Indizes in China zu schaffen.

Die Anleger in Asien beobachten aufmerksam das Geschehen auf dem Weltmärkten. (Foto: dpa) Tokioter Börse

Tokio Trotz der anhaltenden Konjunktursorgen hat die japanische Börse zu Wochenbeginn ein Plus verbucht. Der Nikkei-Index rückte um ein Prozent auf 27.002 Zähler vor, der breiter gefasste Topix gewann 0,9 Prozent.

Die Kauflaune könne jedoch schnell wieder verschwinden, erklärten Börsianer. „Viele Investoren wollen erst einmal sehen, wie die Wall Street in die Woche startet“, sagte ein Händler. Die US-Börsen hatten in den vergangenen Wochen stark unter zunehmenden Rezessionssorgen gelitten. Anleger fürchten, dass eine zu aggressive Straffung der US-Geldpolitik durch die Notenbank Fed die Konjunktur abwürgen könnte.

Gewinnmitnahmen machten den wichtigsten Indizes in China zu schaffen. Die Börse in Shanghai lag 0,1 Prozent im Minus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen verlor 0,7 Prozent.

