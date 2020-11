Nikkei, Topix und Co. Trumps Einlenken beruhigt asiatische Anleger – HSBC-Aktie legt kräftig zu

Dass US-Präsident Donald Trump die Amtsübergabe an Joe Biden gestartet hat, lässt die Anleger optimistisch auf 2021 blicken. Der Nikkei legt 1,4 Prozent zu.

Vor einer elektronischen Börsenanzeigetafel. (Foto: AP) Börse in Asien

Washington Die anhaltende Erleichterung über das Einlenken von US-Präsident Donald Trump zur Übergabe der Amtsgeschäfte an seinen Nachfolger Joe Biden treibt weiter die asiatischen Börsen an. Nach Wochen politischer Unsicherheit blicken die Anleger optimistisch Richtung 2021 und setzen mit dem neuen Präsidenten und den positiven Impfstoffnachrichten darauf, dass die wirtschaftliche Erholung Fahrt aufnimmt.

„Die Stimmung läuft sich heiß, da wir uns dem Ende eines Wahnsinnsmonats für Risikoaktiva nähern. Man fragt sich also, warum der Markt Anzeichen von Euphorie zeigt, und wir erwarten in Kürze einen gewissen Rückzug“, sagte Marktanalyst Kyle Rodda von IG Australia. „Aber trotz aller Risiken, die die Pandemie in den nächsten Monaten mit sich bringt, scheinen die Anleger glücklich zu sein, alles außer Acht zu lassen und sich für eine Welt nach der Pandemie zu positionieren.

Die Börse in Tokio hat sich am Mittwoch zunächst stärker gezeigt. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 1,4 Prozent höher bei 26.526 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index stieg um 0,7 Prozent und lag bei 1775 Punkten.

Die Börse in Shanghai lag 0,2 Prozent im Minus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen verlor 0,3 Prozent. Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans stieg um 0,6 Prozent.

Im asiatischen Devisenhandel gewann der Dollar 0,1 Prozent auf 104,49 Yen und gab 0,2 Prozent auf 6,5774 Yuan nach. Zur Schweizer Währung notierte er kaum verändert bei 0,9108 Franken. Parallel dazu stieg der Euro um 0,2 Prozent auf 1,1906 Dollar und zog um 0,1 Prozent auf 1,0844 Franken an. Das Pfund Sterling stagnierte bei 1,3359 Dollar.

Stark bergauf ging es für die Aktie der größten europäischen Bank HSBC. Sie legte im Handel in Hongkong um bis zu acht Prozent zu, da das Finanzinstitut optimistisch ist, bald wieder Dividenden zahlen zu können. In London war das Papier am Dienstag um 4,1 Prozent gestiegen.

„Dies ist vor allem auf die veränderten Markterwartungen zurückzuführen, da die Betriebsbedingungen von HSBC nicht so schlecht sind wie zuvor erwartet“, sagte Richard Cao, Analyst bei Guotai Junan International. „Auch die Bewertung ist attraktiv, so dass eine Aufholjagd möglich ist.

