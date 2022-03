Nikkei, Topix & Co Ukraine-Krieg und neue Covid-Sorgen – Asien-Börsen uneinheitlich

Die chinesischen Anleger ziehen sich zurück – doch der Nikkei gewinnt im frühen Handel. Der Ölpreis gibt unter dem allgemeinen Verkaufsdruck nach.

Frankfurt, Tokio Der Krieg in der Ukraine und neue Covid-Sorgen in China haben am Dienstag die asiatischen Börsen belastet. Der breit gefasste MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans verlor 2,4 Prozent, der Hang-Seng-Index in Hongkong 2,5 Prozent und der chinesische CSI300 1,75 Prozent. Der japanische Nikkei liegt bis zu Mittagspause hingegen 0,37 Prozent im Plus, der Topix-Index rund ein Prozent.

Auch der Ölpreis wurde vom allgemeinen Verkaufsdruck erfasst, Händler sprachen von der Aussicht auf weltweit steigende Liefermengen. Die US-Referenzsorte verlor 2,54 Prozent auf 100,44 Dollar je Barrel, die Nordseesorte Brent 2,27 Prozent auf 104,42 Dollar.

Einzig die Börse Tokio tendierte teils freundlich, sie wurde zeitweise von positiv aufgenommenen Wirtschaftsdaten des wichtigen Handelspartners China gestützt. Das Land hatte Zuwächse bei der Industrieproduktion und den Einzelhandelsumsätzen gemeldet. Belastend wirkte weiterhin der Corona-Ausbruch in der nordöstlichen Provinz Jilin.

Im asiatischen Devisenhandel gewann der Dollar 0,11 Prozent auf 118,332 Yen und legte 0,24 Prozent auf 6,3760 Yuan zu. Zur Schweizer Währung notierte er unverändert bei 0,9381 Franken. Der Euro zog an auf 1,0977 Dollar und 1,0299 Franken an. Das Pfund Sterling stieg leicht auf 1,3039 Dollar.

