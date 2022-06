Nikkei, Topix & Co US-Inflationsdaten und Corona-Ausbruch in China belasten Asien-Börsen

Neue Massentests in einem Pekinger Stadtbezirk schüren die Sorgen um vor neuen Lockdowns. Die wichtigsten Indizes liegen im frühen Handel deutlich im Minus.

Asiatische Anleger sind zum Wochenstart zurückhaltend. (Foto: AP) Märkte Asien

Tokio Sorgen um das globale Wachstum lassen zu Wochenauftakt die Anleger in Asien nicht los. Die angesichts eines neuen Corona-Ausbruchs angekündigten Massentests in Pekings bevölkerungsreichstem Stadtbezirk Chaoyang schürten Befürchtungen vor einem erneuten Lockdown in China. Und die jüngsten Daten zur US-Inflation machten die Hoffnungen zunichte, dass die Inflation ihren Höhepunkt überschritten haben könnte.

„Die Inflation hat ihren Höhepunkt nicht erreicht, sie stagniert nicht einmal. Sie beschleunigt sich immer noch, und das wird sie wahrscheinlich auch im Juni tun“, schrieb Aneta Markowska von der Investmentbank Jefferies am Montag in einer Notiz. „Die Inflationsdaten sind ein Wendepunkt, der die Fed dazu zwingt, einen höheren Gang einzulegen und die Straffung der Geldpolitik voranzutreiben.“

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 2,6 Prozent tiefer bei 27.089 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index sank um 2 Prozent und lag bei 1904 Punkten.

