Nikkei, Topix & Co US-Inflationsdaten verunsichern Anleger in Asien

Die neuen Preisdaten aus den USA dämpfen die Marktstimmung auch im asiatischen Handel. Neue Firmenbilanzen liefern kaum Unterstützung.

Die Anleger in Asien blicken verunsichert in Richtung USA. (Foto: Stone/Getty Images) Börse Tokio

Sydney, Tokio Inflationssorgen haben die Stimmung an den asiatischen Börsen am Mittwoch getrübt. „Die US-Inflation verlangsamt sich langsamer als erwartet, was den Markt glauben lässt, dass der Höhepunkt im aktuellen Zinserhöhungszyklus etwas weiter entfernt ist“, sagte Marktstratege Masahiro Uchikawa vom Vermögensverwalter Sumitomo Mitsui DS Asset Management.

Die Teuerungsrate für Waren und Dienstleistungen in den USA war zu Jahresbeginn auf 6,4 Prozent von 6,5 Prozent im Dezember gefallen. Von Reuters befragte Experten hatten mit einem Rückgang auf 6,2 Prozent gerechnet.

In China beließ die Notenbank die Zinsen indes unverändert und erhöhte die mittelfristigen Liquiditätsspritzen. Bevor die Regierung in Peking keine weiteren Konjunkturstützen in Gang setze, dürfte es am Aktienmarkt kaum vorangehen, erklärten die Analysten der Investmentbank Jefferies. Auch die politischen Spannungen mit den USA im Streit über einen mutmaßlichen chinesischen Spionage-Ballon belasteten weiterhin die Kurse.

