Nikkei, Topix & Co US-Inflationsdaten verunsichern Märkte in Asien

Die Anleger in Asien blicken besorgt auf die neuen Inflationsdaten aus den USA. Sie befürchten jetzt weitere aggressive Zinsschritte der US-Notenbank.

Die Anleger in Asien blicken verunsichert in Richtung USA. (Foto: Stone/Getty Images) Börse Tokio

Sydney, Tokio Nach den US-Inflationsdaten gehen die Anleger in Asien am Mittwoch in Deckung. Die Verbraucherpeise deuteten darauf hin, dass die US-Notenbank Fed in naher Zukunft weitere Zinsschritte unternehmen könnte, um die Inflation in Schach zu halten. „Wenn ich die frühere Rhetorik der US-Notenbank, die Zinssätze länger hoch zu halten, mit den jüngsten Zahlen zum Verbraucherpreisindex kombiniere, scheint es wahrscheinlich, dass es zu einer gewissen Mäßigung an den Aktienmärkten kommen wird“, sagte Manishi Raychaudhuri, Leiter der Asien-Pazifik-Aktienanalyse bei BNP Paribas.

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 0,4 Prozent tiefer bei 27.492 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index sank um 0,2 Prozent und lag bei 1988 Punkten. Die Börse in Shanghai lag 0,4 Prozent im Minus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen verlor 0,4 Prozent.

