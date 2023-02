Nikkei, Topix & Co US-Spionagestreit und Konjunktursorgen lasten auf den Börsen in China

Die Stimmung am chinesischen Aktienmarkt trübt sich weiter ein. In Japan hingegen stützten robuste Firmenbilanzen den Gesamtmarkt.

Anleger in Asien sorgen sich wegen der Zinspolitik in den USA. (Foto: AP) Märkte Asien

Sydney, Peking Spekulationen auf weitere US-Sanktionen in Folge des Spionage-Streits haben die Stimmung am chinesischen Aktienmarkt am Freitag gedrückt. Die Börse in Shanghai lag 0,3 Prozent im Minus bei 3260 Punkten. Der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten chinesischen Unternehmen an den Festlandbörsen verlor 0,6 Prozent.

Die Vereinigten Staaten prüfen, ob sie Maßnahmen gegen mit Chinas Militär verbundene Einrichtungen ergreifen werden, die den Flug eines chinesischen Ballons in den US-Luftraum unterstützt haben, sagte ein hochrangiger Beamter des Außenministeriums in Washington am Donnerstag.

Die US-Luftwaffe hatte den Ballon am Samstag vor der Küste des Bundesstaates South Carolina abgeschossen. Peking zufolge ist es ein verirrter Wetterballon gewesen. "Es drohen definitiv weitere Sanktionen", sagte John Browning, Investmentexperte beim Broker BANDS Financial.

