Nikkei, Topix & Co US-Vorgaben stützen asiatische Börsen

Die Anleger in Asien haben sich von der Kauflaune in den USA anstecken lassen. Der Nikkei-Index stieg um etwa ein Prozent, der breiter gefasste Topix-Index gewann 1,2 Prozent.

Die Anleger in Japan sind optimistisch. (Foto: dpa) Börse Tokio

Tokio Die asiatischen Börsen sind am Mittwoch der Wall Street überwiegend ins Plus gefolgt. In Tokio stieg der Nikkei-Index um ein Prozent auf 28.219 Punkte. Der breiter gefasste Topix-Index gewann 1,2 Prozent. „Der Nikkei hat in der vorangegangenen Sitzung einen gleitenden 200-Tage-Durchschnitt überschritten – auf den ausländische Investoren achten – und das hat die Anleger dazu veranlasst, weitere Wetten abzuschließen“, sagte Shuji Hosoi, Stratege bei Daiwa Securities.

In den USA hatten vor allem technologielastige Titel zugelegt. In Japan zählten die Aktien des Klimaanlagen-Bauers Daikin Industries mit einem Plus von 3,7 Prozent zu den größten Gewinnern. Auch Aktien aus der Öl-Förderindustrie waren angesichts hoher Ölpreise besonders gefragt.

Die Aussicht auf Zinsanhebungen der Notenbanken weltweit im Kampf gegen die Inflation begrenzte die Anstiege jedoch. Die Börse in Schanghai trat bei 3238 Punkten auf der Stelle.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen