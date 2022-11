Nikkei, Topix und Co. US-Zwischenwahlen und China-PPI verderben Anlegern in Asien Kauflaune

Die laufenden Auszählungen der US-Midterms verschrecken die Anleger. Die wichtigsten Indizes liegen am frühen Morgen im Minus.

Hongkong Die US-Zwischenwahlen und schwache chinesische Erzeugerpreise schlagen am Dienstag auf die Investitionsfreude der Anleger in Asien. Die Börsianer trauten sich in Erwartung eines möglichen Machtwechsels in beiden US-Kammern nicht aus der Deckung.

Der gefallene Erzeugerpreisindex unterstrich Chinas Probleme mit einer schwächelnden Inlandsnachfrage, dem schleppenden Immobiliensektor und den Unterbrechungen der Produktion aufgrund der strengen Corona-Maßnahmen. „Trotz all der positiven Äußerungen über eine langsame Lockerung der Null-Corona-Politik und das Experimentieren mit größeren Veranstaltungen sieht es so aus, als ob weitere Lockdowns bevorstehen könnten“, sagte Robert Carnell von ING.

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 0,5 Prozent tiefer bei 27.720 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index sank um 0,5 Prozent und lag bei 1948 Punkten.

Die Börse in Shanghai lag 0,4 Prozent im Minus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen verlor 0,8 Prozent.

