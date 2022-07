Nikkei, Topix und Co. Wachstums- und Energiesorgen drücken Asien-Börsen

Der Nikkei schrieb ab Dienstagmorgen deutliche Verluste. Insbesondere der erneute Corona-Ausbruch in China bereitet Anlegern Sorge.

Japanische Anleger waren zum Wochenstart zurückhaltender. (Foto: AP) Nikkei

Frankfurt/Tokio Die Aussicht auf eine weitere Straffung der Geldpolitik, der erneuten Corona-Ausbruch in China und die Energieknappheit in Europa belasten am Dienstag die Märkte in Asien. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 1,7 Prozent tiefer bei 26.363 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index sank um 1,5 Prozent und lag bei 1887 Punkten.

Die Börse in Shanghai lag 0,6 Prozent im Minus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen verlor 0,8 Prozent. „Die Stimmung an den Weltmärkten ist von Risikoarmut geprägt“, sagte Yuting Shao, Makrostratege bei State Street Global Markets. „Der Dollar ist die bevorzugte internationale Reservewährung. Wenn also ein Rezessionsrisiko besteht oder die Volatilität zunimmt, ist der Dollar die Währung, auf die sich die Menschen stürzen, weil sie am sichersten ist.“

