Nikkei, Topix und Co. Wachstumsrisiken drücken Asien-Börsen

Die Anleger in Asien befürchten einen weltweiten Wirtschaftsabschwung. Eine Rezession ist möglicherweise noch nicht in die Märkte eingepreist.

Die Anleger in Asien sehen die weltweite Wirtschaftslage kritisch. (Foto: dpa) Finanzmärkte in Japan

Tokio Die asiatischen Märkte haben am Montag zunächst an Boden verloren. Die Sorge um einen weltweiten Konjunkturabschwung schwächt die Risikobereitschaft der Anleger. „Die Risikomärkte sind offensichtlich für eine Art von Abschwung eingepreist, aber sind sie auch für eine richtige Rezession eingepreist? Ich würde sagen, nein“, sagte Ray Attrill von der National Australia Bank (NAB). „In diesem Sinne ist es schwer zu sagen, dass wir einen Tiefpunkt erreicht haben, was die Risikostimmung angeht“.

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 0,8 Prozent tiefer bei 27.705 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index sank um 0,7 Prozent und lag bei 1942 Punkten. Die Börse in Shanghai lag 0,2 Prozent im Minus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen verlor 0,5 Prozent.

