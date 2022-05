 Nikkei, Topix & Co: Wachstumssorgen lasten weiter auf Asien-Börsen

Die asiatischen Anleger verhielten sich am Mittwochmorgen zurückhaltend. Der Nikkei lag bis zur Mittagspause leicht im Minus.

Die konjunkturelle Abkühlung lastet auf den Anlegern. (Foto: AP) Märkte

Tokio Die Börsen in Asien starten am Mittwoch durchwachsen in den Handel. Die Anleger sind besorgt über die Konjunkturabschwächung: Die Gewinnspannen der Unternehmen sind wegen Lieferkettenengpässen und steigender Kosten unter Druck geraten und die steigende Inflation zwingt die Verbraucher, ihre privaten Ausgaben zu kürzen. „Das Problem der Fed ist derzeit, dass viele schwache Indikatoren und Umfragen auf eine Verlangsamung hindeuten“, sagte Steve Englander von der Standard Chartered Bank.

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 0,1 Prozent tiefer bei 26.713 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index blieb unverändert und lag bei 1878 Punkten.

Die Börse in Schanghai lag 0,2 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen verlor 0,1 Prozent.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen