 Nikkei, Topix und Co.: Wall-Street-Rally gibt Asien-Börsen Auftrieb

Nachdem die US-Börsen nach den Inflationszahlen eine historische Kehrtwende verzeichneten und im Plus schlossen, kehren Anleger auch an die asiatischen Aktienmärkte zurück.

Die Anleger in Asien lassen sich von den Inflationsdaten aus den USA nur kurz verunsichern. (Foto: AP) Börse Japan

Frankfurt, Tokio Kräftige Kursgewinne an der Wall Street ermuntern Anleger zur Rückkehr an die asiatischen Aktienmärkte. Der japanische Nikkei-Index stieg am Freitag um 3,5 Prozent auf 27.145 Punkte und die chinesische Börse in Shanghai um zwei Prozent auf 3078 Zähler. Aus Sicht des Anlagestrategen Maki Sawada von der japanischen Investmentbank Nomura handelte es sich aber lediglich um eine kurzfristige Erholung als Reaktion auf vorangegangene Verluste.

Auch die Experten der US-Bank Morgan Stanley sagten größere Kursschwankungen voraus. In China machten zudem wachsende wirtschaftspolitische Spannungen mit den USA und das Wiederaufflammen der Coronavirus-Pandemie Investoren nervös. Zu den Favoriten am japanischen Aktienmarkt zählte das Nikkei-Schwergewicht Fast Retailing mit einem Kursplus von 8,4 Prozent. Die Mutter der Modekette „Uniqlo“ hatte dank der Yen-Schwäche einen Rekord-Quartalsgewinn verbucht und für das Gesamtjahr einen Anstieg des operativen Ergebnisses in Aussicht gestellt.

