 Nikkei, Topix und Co.: Weltweite Aktienrallye beflügelt asiatische Börsen

Die Kurssprünge in Europa und den USA versetzen auch die Anleger in Asien in Kauflaune. Vor allem die Fortschritte beim US-Konjunkturpaket stimmen hoffnungsvoll.

Die weltweite Aktienrally lässt auch die Anleger in Asien zugreifen. (Foto: dpa) Mann vor Börsenanzeigetafel in Tokio

Tokio Die internationale Risikofreude der Anleger kurbelt am Dienstag die asiatischen Börsen an. „Die Rallye an den Aktienmärkten in der EU und in den USA hat viel Gutes“, sagte Chris Weston, Chef-Analyst bei Pepperstone in Australien. „Die Investoren sehen die Welt eindeutig in einem neuen Licht.“ Durch die Fortschritte beim US-Konjunkturpaket steigert sich bei den Anlegern die Hoffnung auf eine Überwindung der Pandemie-Folgen.

Die Investoren blicken auf die jährliche Parlamentssitzung in Peking am Freitag, von der erwartet wird, dass sie einen Kurs für die wirtschaftliche Erholung vorgibt. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 0,4 Prozent tiefer bei 29.555 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index sank um 0,8 Prozent und lag bei 1887 Punkten.

Die Börse in Shanghai lag 1,1 Prozent im Minus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen verlor 1,1 Prozent.

Im asiatischen Devisenhandel blieb der Dollar fast unverändert bei 106,78 Yen und legte 0,1 Prozent auf 6,4696 Yuan zu. Zur Schweizer Währung notierte er 0,1 Prozent höher bei 0,9153 Franken. Parallel dazu fiel der Euro um 0,2 Prozent auf 1,2025 Dollar und gab 0,1 Prozent auf 1,1009 Franken nach. Das Pfund Sterling verlor 0,2 Prozent auf 1,3893 Dollar.

