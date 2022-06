Nikkei, Topix & Co Zins- und Inflationssorgen belasten weiter asiatische Märkte

Im Gegensatz zur Wall Street zogen sich Anleger in Asien am Mittwoch zurück. Zinssorgen stehen weiter im Fokus.

An den asiatischen Börsen ging es am Mittwoch abwärts. (Foto: Reuters) Börse Tokio

Hongkong Die Börsen in Asien geben am Mittwoch in einem volatilen Handel nach. Die anhaltenden Zins- und Inflationssorgen stehen weiterhin im Fokus der Anleger. „Ich denke, dass diese jüngste Bärenmarktrallye nach den Feiertagen die Unsicherheit der Anleger darüber widerspiegelt, ob wir den Höhepunkt der Inflation und der aggressiven Haltung der Fed bereits gesehen haben oder nicht – ich denke, wir sind nahe dran“, sagte David Chao von Invesco.

„Auch wenn ich vermute, dass die globalen Aktienmärkte am Ende des Jahres höher als heute abschließen könnten, ist es denkbar, dass die Märkte weiterhin volatil bleiben, bis klar wird, dass die Fed die US-Wirtschaft nicht in eine Kontraktion zwingen wird, um die anhaltende Inflation zu dämpfen.

„Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf faktisch unverändert bei 26.256 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index blieb unverändert und lag bei 1856 Punkten.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen