 Nikkei, Topix & Co: Zins- und Wachstumssorgen lassen Asien-Börsen einbrechen

Die Angst vor schnellen Zinserhöhungen in den USA bereitet auch den Anlegern in Asien schlechte Laune. Steigende Lebensmittelpreise beunruhigen ebenfalls.

Negative Stimmung an den Börsen in Asien. (Foto: dpa) Börse in Tokio

Peking Die asiatischen Aktienmärkte sind am Montag so stark wie seit zwei Wochen nicht mehr gefallen. Die Sorge über schnelle Zinserhöhungen der US-Notenbank Fed und eine Verlangsamung des Wachstums verunsicherte die Anleger. „Bedenken hinsichtlich der Zinssätze und der Rezession sind jetzt die größten Risiken für die Anleger“, sagte Candace Browning von der Bank of America. „Die steigenden Lebensmittel- und Benzinpreise sowie das Auslaufen wichtiger Konjunkturprogramme beunruhigen die Anleger hinsichtlich der Kaufkraft der einkommensschwachen Verbraucher.“

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 1,9 Prozent tiefer bei 26.579 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index sank um 1,6 Prozent und lag bei 1875 Punkten. Die Börse in Shanghai lag 2 Prozent im Minus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen verlor 1,7 Prozent.

