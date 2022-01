Nikkei, Topix und Co. Zinsausblick und teureres Öl verschrecken Anleger in Asien

Vor allem Sony und Toyota ziehen die Kurse ins Minus. Der angeschlagene chinesische Immobilienmarkt profitiert hingegen von der Aussicht auf weitere Maßnahmen der Zentralbank.

Tokio, Schanghai Die Angst vor einer Abkühlung der Weltwirtschaft durch rasche Zinserhöhungen der großen Notenbanken hat die asiatischen Börsen am Mittwoch nach unten gezogen. In Tokio fiel der Leitindex Nikkei um 2,8 Prozent auf 27.467 Punkte. Damit notierte er so tief wie seit fünf Monaten nicht mehr. Der breiter gefasste Topix-Index sackte um drei Prozent ab. Die Börse in Schanghai notierte 0,3 Prozent schwächer.

„Die Investoren bleiben angesichts steigender US-Zinsen vorsichtig“, sagte Takatoshi Itoshima, Stratege bei Pictet Asset Management. Aus diesem Grund dürfte die Stimmung bis zur nächsten Sitzung der US-Notenbank Fed in der kommenden Woche angeschlagen bleiben.

Auch der Anstieg der Ölpreise belastete die Aktienkurse. Die Rohöl-Sorte Brent aus der Nordsee verteuerte sich um 1,3 Prozent auf 88,65 Dollar je Barrel (159 Liter) und lag damit so hoch wie zuletzt im Jahr 2014.

„Die Ölpreiserhöhung ist für Japan am kritischsten, da sich die Kosten für japanische Unternehmen erhöhen“, sagte Itoshima. Die schwergewichtigen Aktien von Sony brachen um 12,8 Prozent ein. Als Grund nannten Händler Microsofts Übernahme des Spiele-Herstellers Activision Blizzard für 69 Milliarden Dollar.

Für die Papiere von Toyota ging es knapp fünf Prozent abwärts. Anleger quittieren die Aufgabe des Produktionsziels des Autokonzerns in der Chipkrise mit Verkäufen. In China nahmen Anleger bei Titeln aus den zuletzt gut gelaufenen Sektoren E-Mobilität und Gesundheit Gewinne mit.

Die Aussicht auf weitere stützende Maßnahmen der Zentralbank für den angeschlagenen Immobilienmarkt half hingegen den in Hongkong gelisteten Papieren von Bauentwicklern auf die Beine. Shimao Group, Country Garden Holdings, Sunac China Holdings und China Evergrande zogen bis zu 5,5 Prozent an.

