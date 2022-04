Nikkei, Topix & Co Zinsaussichten und Bilanzen treiben Tokioter Börse an

Trotz Lockdowns und Ukrainekrieg: Die Börsen in Asien vermelden am Donnerstag positive Zahlen. Gute US-Quartalszahlen sorgen für Kauflaune.

Vor einer elektronischen Börsenanzeigetafel. (Foto: Reuters) Börse Schanghai

Peking Die Aussicht auf eine anhaltend lockere Geldpolitik und starke Firmenbilanzen haben die Börsen in Japan am Donnerstag angetrieben. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag 1,8 Prozent höher bei 26.847 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index stieg um 2,1 Prozent.

Die Volatilität an den Börsen sei angesichts der anhaltenden Ungewissheit durch den Krieg in der Ukraine aber nach wie vor hoch, sagte Finanzexperte Vishnu Varathan von der Mizuho Bank in Singapur. Auch die Sorgen um die Auswirkungen des Lockdowns in Schanghai hielten an.

Die Börse in Schanghai pendelte um ihren Vortagesschluss. Händler beobachten genau, ob Peking eine um sich greifende Zahl von Corona-Neuinfektionen und eine massive Abriegelung vermeiden kann.

Die Bank of Japan (BoJ) beließ am Donnerstag ihr kurzfristiges Zinsziel bei minus 0,1 Prozent und die Zielrendite für zehnjährige Staatsanleihen bei null Prozent. Auch am Programm zur Ankurbelung der Konjunktur wurde nicht gerüttelt.

