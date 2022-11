Nikkei, Topix und Co. Zinshoffnungen sorgen für Rally an Asien-Börsen

Die Anleger in Asien blicken optimistisch auf den Zinsentscheid der US-Notenbank. Sie hoffen, dass es Signale für eine baldige Verlangsamung der Erhöhungen gibt.

Die Anleger in Asien blicken gespannt in Richtung USA. (Foto: dpa) Tokioter Börse

Tokio Die Aufregung vor der Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed gibt den asiatischen Börsen Auftrieb. Auch die weiterhin schwachen Konjunkturdaten in China und das 15-Jahres-Tief des Yuan brachten die Anleger nicht aus dem Konzept. Der Hongkonger Leitindex legte am Dienstag um 6,1 Prozent auf 15.575 Punkte zu, die Börse Shanghai stieg um 2,5 Prozent auf 2967 Zähler.

„Dabei wurde die heutige Rally auch teilweise durch die Hoffnung angetrieben, dass Peking seine strikte Null-Covid-Politik in naher Zukunft revidieren muss“, sagte Zhang Zihua, Investmentchef beim Vermögensverwalter Beijing Yunyi. Außerdem seien in den letzten Wochen mehrere Tech-Aktien in Hongkong zu historischen Tiefstständen gehandelt worden. „Die Anleger hielten dies für eine gute Gelegenheit, in diese Aktien zu investieren.“

