Nikkei, Topix und Co. Zinsschritte und Rezessionsangst haben Asien-Börsen weiter fest im Griff

Anleger in Asien plagt weiter die Angst vor steigenden Zinsen. Nikkei und Topix liegen Im Verlauf 1,5 und 1,2 Prozent im Minus.

Sydney Die Rezessionsangst und die Sorgen vor aggressiven Zinserhöhungen lassen auch am Donnerstag die Anleger in Asien nicht los. „Der August war ein furchtbarer Monat für Anleger mit Aktienfonds, die mit einem Portfolio aus Aktien und Anleihen keine Diversifizierungsgewinne erzielen konnten“, schrieb Rodrigo Catril von der National Australia Bank (NAB), in einer Mitteilung. „Am Monatsende gab es keine Überraschungen, sondern eher eine Fortsetzung der Hauptthemen, die im August mit einem weiteren Anstieg der Renditen für globale Kernanleihen und schwächeren Aktien zu beobachten waren. In diesem Monat wird erwartet, dass sowohl die US-Notenbank Fed als auch die Europäische Zentralbank (EZB) die Kreditkosten deutlich anheben werden.

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 1,5 Prozent tiefer bei 27.668 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index sank um 1,2 Prozent und lag bei 1939 Punkten.

