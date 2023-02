Nikkei, Topix & Co Zinssorgen verschrecken Anleger in Asien

Die Anleger in Asien lassen sich von potenziell weiter stark erhöhten Zinsen verunsichern. Auch die Spannungen zwischen China und den USA belasten die Stimmung an der Börse.

Die Anleger in Asien starten angespannt in die neue Woche. (Foto: Stone/Getty Images) Börse Tokio

Frankfurt, Tokio Die Anleger an den asiatischen Aktienmärkten haben sich zum Wochenstart zurückgezogen. Investoren stellten sich auf längerfristig höhere Zinsen ein.

„Das Risiko ist eindeutig in Richtung größerer Maßnahmen der Fed verschoben“, sagte Bruce Kasman, Leiter der Wirtschaftsforschung bei JPMorgan, mit Blick auf künftige Zinsschritte der US-Notenbank. Ein überraschend starker Anstieg von US-Verbraucherdaten hatte am Freitag die Sorgen vor Zinserhöhungen an der Wall Street weiter befeuert.

Die Furcht vor steigenden Zinsen belastete vor allem den Technologiesektor. Der Chiphersteller Tokyo Electron und der Technologieinvestor SoftBank gaben in Tokio rund zwei Prozent nach. Damit gehörten die Titel zu den schwächsten Werten im Nikkei-Index, der 0,1 Prozent schwächer bei 27.424 Punkten aus dem Handel ging.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen