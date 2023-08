 Nikkei und Topix: Asien-Börsen steigen trotz geschwächtem Immobilienmarkt

Die Anleger in Asien blicken vorsichtig optimistisch auf die Wirtschaftsmaßnahmen der chinesischen Regierung. Die Aktien des Immobilienkonzerns Evergrande fielen hingegen weiter deutlich.

Die Anleger in Asien sind leicht optimistisch. (Foto: Getty Images; Per-Anders Pettersson) Börse Shanghai

Tokio Die jüngsten Stützungsmaßnahmen der chinesischen Regierung ziehen die Aktienmärkte in Fernost am Montag nach oben. Vor allem an den chinesischen Börsen kauften Anleger vorsichtig zu.

Nach einer Reihe kleinerer Maßnahmen, um den schwächelnden Aktienmarkt anzukurbeln und das Vertrauen der Anleger in die angeschlagene Wirtschaft zu stärken, hofften die Investoren auf weitere Hilfen. Dabei stand vor allem der angeschlagene Immobiliensektor erneut im Fokus.

„Die Finanzmärkte spiegeln nur die zugrundeliegende Wirtschaft wider, und wir brauchen Maßnahmen, die die grundlegenden wirtschaftlichen Probleme angehen können“, teilten die Analysten der Bank of America mit. Daher könnten in den nächsten zwei bis drei Wochen weitere politische Weichenstellungen folgen.

In den vergangenen Tagen hatte die Regierung in Peking unter anderem eine Halbierung der Steuern auf Aktiengeschäfte auf den Weg gebracht und Richtlinien für bezahlbaren Wohnraum verabschiedet. „Wir bezweifeln, dass diese Maßnahmen per se das Vertrauen umkehren oder die Marktrichtung bestimmen können.“

