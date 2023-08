Nikkei und Topix Deutliche Kursverluste an Japans Börsen – Preisdruck bleibt weiter hoch

Anleger an den japanischen Börsen agieren nervös. Die wichtigsten Indizes geben am Freitag deutlich nach. Neue Preisdaten verstärken die Unsicherheit.

Verluste zum Wochenausklang. (Foto: AP) Märkte Asien

Tokio Die asiatischen Börsen haben zum Ende der Woche am Freitag nachgegeben. In Japan gerieten die Chip-Hersteller Advantest und Tokyo Electron nach den Nvidia-Zahlen unter Druck, was den Gesamtmarkt belastete.

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index in Japan lag im Verlauf zwei Prozent tiefer bei 31.653 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index sank um 0,8 Prozent und lag bei 2269 Punkten.

Am Freitag wurden außerdem neue Daten zur Entwicklung der Kerninflation in Japans Hauptstadt Tokio veröffentlicht. Die Daten für Tokio gelten als Frühindikator für landesweite Trends.

Demnach hat sich der Preisdruck im August weiter verlangsamt, er liegt aber immernoch deutlich über dem Zwei-Prozent-Ziel der Zentralbank Bank of Japan (BOJ). Der Kernverbraucherpreisindex (VPI) für Tokio, der Ölprodukte einschließt, aber die Preise für frische Lebensmittel ausschließt, stieg im Vergleich zum Vorjahr um 2,8 Prozent.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen