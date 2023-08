 Nikkei und Topix: Positive US-Stimmung überträgt sich auf Börsen in Asien

Der Chipkonzern Nvidia übertrifft die Markterwartungen und sorgt für gute Laune bei den Anlegern. Auch in Asien legen die wichtigsten Indizes zu.

Die wichtigsten Indizes notierten am Morgen im Plus. (Foto: AP) Nikkei-Index

Tokio Die Rekordergebnisse des US-Chipherstellers Nvidia verleihen den Märkten in Asien am Donnerstag Auftrieb. Dank des ungebrochenen Booms bei Künstlicher Intelligenz (KI) übertraf Nvidia im abgelaufenen Quartal mit einem Umsatz von 13,5 Milliarden Dollar die Markterwartungen.

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 0,4 Prozent höher bei 32.146 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index stieg um 0,3 Prozent und lag bei 2284 Punkten. Rückenwind bekam der Nikkei vor allem vom Chipausrüstungsgigant Tokyo Electron mit einem Plus von 2,6 Prozent und vom Chiptest-Hersteller Advantest mit einem Anstieg von 2,2 Prozent.

Die Börse in Shanghai lag 0,5 Prozent im Plus. Der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten chinesischen Unternehmen an den Festlandbörsen legte ein Prozent zu.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen