 Ölmarkt: IEA: Russland exportiert so viel Rohöl wie seit drei Jahren nicht

Vor allem asiatische Raffinerien kaufen das nach den westlichen Sanktionen billigere russische Rohöl ein. Experten erwarten aber Preissteigerungen für den Rohstoff.

Täglich werden knapp drei Millionen Barrel russischen Rohöls nach Fernost exportiert. (Foto: Reuters) Dieselfabrik auf einem russischen Ölfeld

Frankfurt Die Ölexporte Russlands sind nach Einschätzung der Internationalen Energieagentur (IEA) trotz der Sanktionen westlicher Länder auf die höchste Menge seit drei Jahren gestiegen. Die Öllieferungen ins Ausland hätten im März um 600.000 Barrel, also 159-Liter-Fässer, auf durchschnittlich 8,1 Millionen Barrel täglich zugenommen, schreiben die Analysten der Interessenorganisation führender Industriestaaten in Paris in ihrem Monatsbericht. Russland exportiert demnach so viel wie zuletzt im April 2020.

Das Embargo der größten Industriestaaten gegen Russland hat damit zu einem Schwenk der Rohöllieferungen vorrangig nach Asien geführt. Die Tatsache, dass asiatische Raffinerien große Mengen des preiswerteren russischen Öls gekauft haben, erkläre teilweise die Entscheidung der Ölfördergemeinschaft Opec plus von Anfang April, ihren Ausstoß zu verringern, schlussfolgern die IEA-Experten.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen