Regulierung US-Börsenaufsicht SEC stimmt über neue Regeln für Privatfonds ab

Die neuen Vorschriften sollen für mehr Transparenz in der Hedge-Fonds- und Private-Equity-Branche sorgen. In wichtigen Punkten konnten die Finanzunternehmen ihre Forderungen durchsetzen.

Die neuen Regeln soll Unternehmen der Branche dazu verpflichten, vierteljährliche Gebühren- und Performance-Berichte herauszugeben. (Foto: Reuters) US-Börsenaufsicht SEC

New York Die US-Börsenaufsicht SEC will mit überarbeiteten Vorschriften für mehr Transparenz, Fairness und Verantwortung in der stark gewachsenen Hedge-Fonds- und Private-Equity-Branche sorgen. Sie verzichtet nach Einwänden aus der Branche allerdings darauf, bestimmte Gebühren zu verbieten und es Anlegern leichter zu machen, Fondsmanager zu verklagen.

Damit konnten sich die Finanzunternehmen in wichtigen Punkten durchsetzen. Die Aufseher wollten an diesem Mittwoch über die im vergangenen Jahr vorgeschlagenen Änderungen entscheiden. Die Privatfondsbranche verwaltet inzwischen Vermögenswerte von rund 20 Billionen Dollar.

Die neuen Regeln soll Unternehmen der Branche dazu verpflichten, vierteljährliche Gebühren- und Performance-Berichte herauszugeben. Auch sollen sie Gebührenstrukturen offenlegen. Sie sollen künftig so genannte „Side Letters“ veröffentlichen, wenn diese finanziell bedeutsam sind.

