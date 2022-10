Sentix-Barometer Börsianer sehen schwarz – Furcht vor „tiefer ökonomischer Verwerfung“

Der Gesamtindex zur Euro-Zone sackte im laufenden Monat auf 38,3 Punkte. Das ist der niedrigsten Wert seit Mai 2020 und ein klares Signal für eine Rezession.

Berlin Die Furcht vor einer tiefen Rezession in der Euro-Zone und in Deutschland greift unter Börsianern um sich. Das zeigt das von der Investment-Beratungsfirma Sentix am Montag veröffentlichte Barometer für Oktober.

Der Gesamtindex zur Euro-Zone sackte von minus 31,8 Zählern im September auf minus 38,3 Punkte im laufenden Monat ab und damit den niedrigsten Wert seit Mai 2020. Damals rauschte die Wirtschaft im Sog der Corona-Krise talwärts.

„Die anhaltenden Unsicherheiten über die Gas- und Energielage im Winter sind durch den Anschlag auf die Nordstream-Pipelines nicht kleiner geworden“, erklärte Sentix-Geschäftsführer Manfred Hübner die aktuelle Skepsis der 1331 befragten Anleger.

Die Lagewerte des Barometers signalisierten ganz klar, dass sich die Wirtschaft in einer Rezession befinde. Und der Rückgang der Erwartungen um vier Punkte auf minus 41,0 Zähler markiere den tiefsten Wert seit Ende 2008: „Dies ist eine deutliche Warnung vor einer sehr tiefen ökonomischen Verwerfung“, betonte der Hübner.

