Anleger müssen sich nach einem miserablen Börsenjahr auf weitere Turbulenzen einstellen. 2023 wird sich zeigen, wie viel Mumm die Aktien-Investoren noch haben.

Viele Experten erwarten, dass es an den Aktienmärkten im neuen Jahr erst noch einmal abwärtsgeht, bevor die Kurse wieder steigen. Wie geht es mit dem Dax weiter? (Foto: IMAGO) Anlegen 2023: Dax-Prognosen

New York Tom Lee ist der Mann für rosige Prognosen: Der Chefanalyst der New Yorker Research-Firma Fundstrat ist für seine optimistische Haltung bei US-Aktien bekannt und lässt sich auch von dem miserablen Börsenjahr 2022 nicht abschrecken. Um 18 Prozent könnte der breit gefasste Aktienindex S&P 500 steigen und das Jahr 2023 bei 4750 Punkten beenden, so seine Erwartung.

Lee gehört zu den Analysten, die mit einer sogenannten weichen Landung der US-Notenbank Federal Reserve (Fed) rechnen. Das hießt, es würde den Währungshütern gelingen, die hohe Inflation im Land in den Griff zu bekommen, indem sie die Wirtschaft abkühlen, aber nicht in eine Rezession schicken.

