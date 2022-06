S&P 500, Nasdaq, Dow Jones Wall Street nach Fed-Entscheid im Aufwind – Nasdaq mehr als zwei Prozent im Plus

Der Kursrutsch der Dow Jones hält nicht lange an. Die Notenbank hatte den größten Zinsschritt seit fast 30 Jahren angekündigt.

Ein Händler an der New York Stock Exchange bei der Arbeit. (Foto: AP) Händler in New York

Frankfurt Nach dem Zinsentscheid der US-Notenbank Fed haben die wichtigsten Indizes an der Wall Street zunächst uneinheitlich reagiert. Der US-Standardwerteindex Dow Jones drehte nach Bekanntwerden des Zinsentscheids kurzzeitig ins Minus, notierte im weiteren Handelsverlauf jedoch wieder mehr als ein Prozent im Plus . Der breiter gefasste S&P 500 notierte mehr als 1,6 Prozent im Plus. Der technologielastige Nasdaq, der in den vergangenen Tagen überdurchschnittlich verloren hatte, lag nach dem Entscheid mehr als zwei Prozent im Plus.

Die Fed hatte am Mittwoch den größten Zinsschritt seit fast 30 Jahren angekündigt. Mit der Erhöhung um 0,75 Prozentpunkte erfüllte sie jedoch die jüngsten Erwartungen der Anleger. Zuvor waren die Märkte von einem geringeren Zinsschritt von 0,5 Punkten ausgegangen. Die weiter stark steigende Inflation hatten den Druck auf die Währungshüter zuletzt jedoch weiter erhöht. Am Montag hatten die US-Börsen in Erwartungen eines härteren Durchgreifens der Fed stark nachgegeben.

Der Dollar-Index, der den Kurs zu wichtigen Währungen widerspiegelt, stieg am Mittwoch um 0,5 Prozent auf ein 19-1/2-Jahres-Hoch von 105,79 Punkten. Der US-Standardwerteindex Dow Jones gab seine Gewinne dagegen ab und notierte zuletzt kaum verändert bei 30.426 Punkten. Staatsanleihen mussten ebenfalls Federn lassen, wodurch die Rendite der zehnjährigen T-Bonds auf 3,437 Prozent stieg.

„Die Fed ist entschlossen, alles zu tun, um die Inflation herunterzubringen“, sagte Naeem Aslam, Chef-Marktanalyst des Brokerhauses AvaTrade. Die Kursreaktionen waren nicht so heftig, wie manche Anleger erwartet hatten. In anderen Worten: Die Zinserhöhung um 75 Basispunkte war weitgehend eingepreist.“

Bei den Kryptowährungen ging die Talfahrt dagegen weiter. Bitcoin fiel zeitweise um fast neun Prozent und hielt sich nur knapp über der psychologisch wichtigen Marke von 20.000 Dollar. Ethereum rutschte um bis zu 15 Prozent ab und war mit 1012,68 Dollar so billig wie vor eineinhalb Jahren. Er halte es für möglich, dass der in Schieflage geratene Krypto-Kreditgeber Celsius Cyber-Devisen in großem Stil verkaufen müsse, um Sicherheitszahlungen zu leisten, sagte Analyst Jochen Stanzl vom Online-Broker CMC Markets. „Die Situation scheint sich nicht zu beruhigen.“

Derweil bereitete ein trüber Ausblick der Internationalen Energieagentur IEA der Ölpreis-Rally ein vorläufiges Ende. Wegen steigender Zinsen, der Aufwertung des Dollar und einer möglichen Abkühlung der Konjunktur warnt die Behörde vor einem Nachfrage-Rückgang. Die US-Rohölsorte WTI verbilligte sich daraufhin um gut ein Prozent auf 117,67 Dollar je Barrel (159 Liter). Allerdings sei das Angebot weiterhin knapp, gab Analyst Jeffrey Halley vom Brokerhaus Oanda zu bedenken. „Ich kann hier keine Veränderung erkennen, so lange die Weltwirtschaft nicht in eine Rezession stürzt.“

Einzelwerte im Fokus

Hertz: Zu den Gewinnern an der Wall Street zählte Hertz. Die Titel des Autovermieters steuerten mit einem Kursplus von zeitweise mehr als zehn Prozent auf den größten Tagesgewinn seit zweieinhalb Monten zu. Das Unternehmen kündigte ein neues, zwei Milliarden Dollar schweres Aktienrückkauf-Programm an.

Nucor: Gefragt waren auch die Papiere von Nucor, die sich um drei Prozent verteuerten. Der Stahl-Hersteller peilt dank einer hohen Nachfrage für das laufende Quartal einen überraschend hohen Überschuss von 8,75 bis 8,85 Dollar je Aktie an.

Boeing: Hoffnungen auf eine Wiederzulassung des Modells 737 MAX für den Flugbetrieb in China beflügelten Boeing. Die Aktien des Flugzeugbauers gewannen mehr als acht Prozent. Genährt wurden die Spekulationen von einem Testflug von China Southern. Es war der erste seit dem Crash eines älteren 737-Typs dieser Fluggesellschaft im März.

Baidu: Die Papiere stiegen um 2,2 Prozent. Die Nachrichtenagentur Reuters hatte berichtet, dass der in China ansässige Internet-Suchriese Gespräche über den Verkauf seiner Mehrheitsbeteiligung an dem Video-Streaming-Unternehmen iQIYI führt. Die iQIYI-Aktien gab ein Prozent nach.

Microstrategy: Die Aktie gab 5,2 Prozent nach. weil der Bitcoin-Preis ein 18-Monats-Tief erreichte. Das Unternehmen für Geschäftsanalysen verfügt über umfangreiche Bitcoin-Bestände.

Robinhood: Die Aktie des Betreibers von Handelsplattformen wurde vom Analysehaus Atlantic Equities auf „untergewichten“ von „neutral“ herabgestuft. Grund sei negative Umsatztrend des Unternehmens. Die Robinhood-Aktie rutschte um 1,2 Prozent ab.

Snowflake: Das Cloud-Computing-Unternehmen wurde von Canaccord Genuity von „Halten“ auf „Kaufen“ hochgestuft. Die Aktien sind im Jahr 2022 um mehr als 65 Prozent gefallen, aber Canaccord sagte, dass die Aktie angesichts der wachsenden Nachfrage und der vielversprechenden neuen Produkte jetzt einen attraktiven Einstiegspunkt darstellt. Snowflake legte 5,6 Prozent zu.

Wheels Up: Die Aktie des Privatjet-Unternehmens stieg um mehr als 20 Prozent. Die US-Bank Goldman Sache hatte die Bewertung der Aktie mit einem „Buy"-Rating begonnen. Wheels Up sei ein führendes Unternehmen in einem etablierten und wachsenden Endmarkt.

Sonos: Die Aktie des Herstellers von High-End-Lautsprechern wurde von der US-Bank Morgan Stanley von „übergewichten“ auf „gleichgewichten“ herabgestuft. Die Analysten erwarten geringere Verbraucherausgaben. Die Sonos-Aktie fiel um 2,6 Prozent.

