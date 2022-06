 S&P 500, Nasdaq, Dow Jones: Wall Street schließt im Plus – Apple sorgt für Kursrutsch bei Zahlungsdienstleistern

Der Technologiekonzern Apple bietet seinen Kunden an, Geldsummen in bis zu vier Einzelzahlungen aufzuteilen – ohne Zinsen und Gebühren. Das belastet die Kurse von anderen Unternehmen.

Die Aktienmärkte in New York gehen positiv in die neue Woche. (Foto: AP) Wall Street

Frankfurt Gestützt von Kursgewinnen bei Technologie- und Energiewerten hat die Wall Street am Dienstag im Plus geschlossen. Der US-Standardwerteindex Dow Jones ging nach anfänglichen Verlusten 0,8 Prozent höher auf 33.180 Punkten aus dem Handel. Der technologielastige Nasdaq rückte 0,9 Prozent auf 12.175 Punkte vor. Der breit gefasste S&P 500 legte ein Prozent auf 4160 Punkte zu.

Auf die Anlegerstimmung drückte zunächst die zweite Gewinnwarnung von Target binnen weniger Wochen. Weil die hohe Inflation die Konsumlaune dämpft, kürzte der Einzelhändler seine Margenziele. Da sich das Branchenumfeld in den vergangenen Wochen noch einmal verschlechtert habe, intensiviere Target die Bemühungen, die Lager mit Rabattaktionen zu leeren, kommentierte Analyst Michael Baker vom Research-Haus D.A. Davidson. Das drücke zwar kurzfristig auf die Margen, bilde aber die Basis für eine Erholung des Geschäfts in der zweiten Jahreshälfte.

Andere Einzelhändler würden ihre vollen Lager sicher auch mit Preisabschlägen loszuschlagen versuchen, sagte Thomas Hayes, Manager beim Vermögensverwalter Great Hill. Es gebe allerdings einen positiven Nebeneffekt: Diese Nachlässe wirkten sich mittelfristig inflationsdämpfend aus.

Target-Anleger konzentrierten sich allerdings auf die Gewinneinbußen bei dem Unternehmen. Die Aktien fielen daher um 2,3 Prozent. In ihrem Sog verloren Konkurrenten wie Walmart und Costco bis zu 1,2 Prozent. Die gesenkten Prognosen seien zwar keine Katastrophe, aber das Risiko eines Konjunkturabschwungs wachse, sagte Andrea Cicione, Chef-Anlagestratege des Research-Hauses TS Lombard. Derzeit sei man besser beraten, Kurssteigerungen für Gewinnmitnahmen als Rücksetzer zum Einstieg zu nutzen.

Einzelwerte im Fokus

J.M. Smucker: Die Aktien des Lebensmittelherstellers legten aufgrund besser als erwarteter Quartalsergebnisse5,7 Prozent zu. Nach Unternehmensangaben beeinflussen erhöhen Inflation, Lieferkettenprobleme und andere Faktoren weiterhin die Unsicherheit. Der Gewinn für das Gesamtjahr dürfte durch einen Rückruf des Erdnussbutterprodukts Jif negativ beeinflusst werden.

Kohl´s: Die Papiere von Kohl's legten 9,5 Prozent auf 45,59 Dollar zu, nachdem die Kaufhauskette in exklusive Gespräche für eine Übernahme durch Franchise Group eingetreten war. Die Aktionäre von Kohl's sollten die Offerte der Beteiligungsfirma von 60 Dollar je Aktie annehmen, riet Analyst David Swartz vom Research-Haus Morningstar. Da er mit fallenden Margen bei Kohl's rechne, sei es riskant, auf ein höheres Angebot zu warten.

Tupperware: Gefragt waren auch die Aktien von Tupperware, die 2,2 Prozent zulegten. Der Frischhaltedosen-Anbieter trennt sich im Rahmen der Konzentration auf das Kerngeschäft von seiner Kosmetiksparte Nutrimetics. Angaben zum Käufer oder zum Preis machte das Unternehmen nicht.

Robinhood: Ein Medienbericht über mögliche Änderungen für Brokerhäuser drückte die Aktien der Handelsplattform Roobinhood Markets 4,3 Prozent ins Minus. Der Chef der US-Börsenaufsicht SEC, Gary Gensler, will dem "Wall Street Journal" zufolge in einer Rede am Mittwoch umfangreiche Änderungspläne für Broker erläutern. Robinhood wurde im Rahmen der Kurskapriolen beim US-Videospielehändler GameStop bekannt. Viele Kleinanleger hatten die App für ihre Spekulationsgeschäfte mit Kryptowährungen genutzt.

G-III Apparel: Das Bekleidungs- und Accessoire-Unternehmen hat in seinem letzten Quartal 72 Cents pro Aktie verdient und lag damit 14 Cents pro Aktie über den Schätzungen. Die Umsätze lagen deutlich über den Prognosen der Straße. G-III gab auch einen positiven Ausblick. Die Aktie liegt dennoch rund ein Prozent im Minus.

Buzzfeed: Nach dem Einbruch am Montag um 41 Prozent erholten sich die Papier am heutigen Dienstag in der Spitze um 8,3 Prozent. Der Einbruch der Aktien des digitalen Medienunternehmens erfolgte nach dem Auslaufen der Sperrfrist für Buzzfeed nach dem Börsengang.

Mehr: Die Notenbanken halten Anleger auch in der neuen Woche in Atem. Vor allem der Zinsentscheid der Europäischen Zentralbank dürfte die Aktien- und Anleihemärkte bewegen.