S&P 500, Nasdaq, Dow Jones Wall Street vor Fed-Entscheid im Aufwind

Die Anleger an der Wall Street zeigen sich kauflustig. Zu den Gewinnern zählt der Internet-Suchriese Baidu mit einem Kursplus von drei Prozent.

Ein Händler an der New York Stock Exchange bei der Arbeit. (Foto: AP) Händler in New York

Frankfurt Wenige Stunden vor einer erwarteten Zinserhöhung der Notenbank Fed decken sich Anleger mit US-Aktien ein. Die Leitindizes Dow Jones, Nasdaq und S&P 500 stiegen zur Eröffnung am Mittwoch um bis zu 1,7 Prozent.

Die Fed werde den Schlüsselsatz um 0,75 Prozentpunkte anheben und sich kämpferisch geben, die Inflation in den Griff zu bekommen, prognostizierte Zach Hill, Chef-Anlagestratege des Vermögensverwalters Horizon. „Wenn das vorüber ist, werden die Investoren erleichtert aufatmen.“ Mittelfristig bedeute eine straffere Geldpolitik aber fallende Aktienkurse.

Einzelwerte im Fokus

Baidu: Die Papiere stiegen um 2,2 Prozent. Die Nachrichtenagentur Reuters hatte berichtet, dass der in China ansässige Internet-Suchriese Gespräche über den Verkauf seiner Mehrheitsbeteiligung an dem Video-Streaming-Unternehmen iQIYI führt. Die iQIYI-Aktien gab ein Prozent nach.

Microstrategy: Die Aktie gab 5,2 Prozent nach. weil der Bitcoin-Preis ein 18-Monats-Tief erreichte. Das Unternehmen für Geschäftsanalysen verfügt über umfangreiche Bitcoin-Bestände.

Robinhood: Die Aktie des Betreibers von Handelsplattformen wurde vom Analysehaus Atlantic Equities auf „untergewichten“ von „neutral“ herabgestuft. Grund sei negative Umsatztrend des Unternehmens. Die Robinhood-Aktie rutschte um 1,2 Prozent ab.

Snowflake: Das Cloud-Computing-Unternehmen wurde von Canaccord Genuity von „Halten“ auf „Kaufen“ hochgestuft. Die Aktien sind im Jahr 2022 um mehr als 65 Prozent gefallen, aber Canaccord sagte, dass die Aktie angesichts der wachsenden Nachfrage und der vielversprechenden neuen Produkte jetzt einen attraktiven Einstiegspunkt darstellt. Snowflake legte 5,6 Prozent zu.

Wheels Up: Die Aktie des Privatjet-Unternehmens stieg um mehr als 20 Prozent. Die US-Bank Goldman Sache hatte die Bewertung der Aktie mit einem „Buy"-Rating begonnen. Wheels Up sei ein führendes Unternehmen in einem etablierten und wachsenden Endmarkt.

Sonos: Die Aktie des Herstellers von High-End-Lautsprechern wurde von der US-Bank Morgan Stanley von „übergewichten“ auf „gleichgewichten“ herabgestuft. Die Analysten erwarten geringere Verbraucherausgaben. Die Sonos-Aktie fiel um 2,6 Prozent.

