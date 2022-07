US-Börsen Deutliche Verluste an der Wall Street – Tesla-Aktie im Blickpunkt

Nach dem Feiertag zum Wochenauftakt eröffnen die Leitindizes in den USA am Dienstag deutlich schwächer. Der Rückgang des Quartalsabsatzes drückt Tesla nach unten.

Die Aktienmärkte in New York haben ein schwaches Halbjahr hinter sich. (Foto: AP) Wall Street

New York Nach dem verlängerten Wochenende in den USA übernehmen die Konjunkturpessimisten wieder das Ruder an der Wall Street. Die Leitindizes Dow Jones, Nasdaq und S&P 500 fielen zur Eröffnung am Dienstag um etwa zwei Prozent.

„Rezessionssorgen dominieren den Markt“, sagte Sam Stovall, Chef-Anlagestratege des Research-Hauses CFRA. „Die entscheidende Frage ist nun, wie stark die Zahlen zum zweiten Quartal und die Ausblicke angesichts der sich abkühlenden Konjunktur enttäuschen werden.“

Vor diesem Hintergrund flüchteten einige Anleger in „sichere Häfen“ wie die Weltleitwährung. Der Dollar-Index, der den Kurs zu wichtigen Währungen widerspiegelt, stieg um bis zu 1,4 Prozent und notierte mit 106,60 Punkten so hoch wie zuletzt vor knapp 20 Jahren. US-Staatsanleihen waren ebenfalls gefragt, wodurch die Rendite der zehnjährigen Bonds auf 2,811 Prozent fiel.

Blick auf die Einzelwerte:

Crocs: Die Crocs-Aktien steigen im Frühhandel um drei Prozent, nachdem die Aktie bei Loop Capital von „Halten“ auf „Kaufen“ hochgestuft wurde.

