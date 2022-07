US-Börsen Dow Jones schließt im Minus – Ölpreis fällt auf unter 100 Dollar

Nach dem Feiertag zum Wochenauftakt schließen die Leitindizes in den USA am Dienstag uneinheitlich. Auch der Goldpreis bricht ein.

Die Aktienmärkte in New York haben ein schwaches Halbjahr hinter sich. (Foto: AP) Wall Street

New York Die US-Börsen haben nach dem verlängerten Wochenende keine einheitliche Richtung gefunden. US-Standardwerteindex Dow Jones schloss am Dienstag 0,4 Prozent tiefer auf 30.967 Punkten. Der technologielastige Nasdaq rückte 1,8 Prozent auf 11.322 Punkte vor. Der breit gefasste S&P 500 legte 0,2 Prozent auf 3831 Punkte zu. Im frühen Handel hatten zunächst die Konjunkturpessimisten wieder das Ruder an der Wall Street übernommen. Rezessionssorgen dominierten den Markt über weite Strecken.

„Rezessionssorgen dominieren den Markt“, sagte Sam Stovall, Chefanlagestratege des Researchhauses CFRA. „Die entscheidende Frage ist nun, wie stark die Zahlen zum zweiten Quartal und die Ausblicke angesichts der sich abkühlenden Konjunktur enttäuschen werden.“

Diese Befürchtungen spiegelten sich auch in den Preisen für Rohstoffe wider. Die US-Rohölsorte WTI verbilligte sich um neun Prozent auf 98,63 Dollar je Barrel (159 Liter). Vor diesem Hintergrund rutschten die Aktien von Ölkonzernen wie Exxon und Chevron bis zu 3,1 Prozent ab.

