US-Börsen Dramatischer Tag an der Wall Street – Indizes brechen ein

Der Index der Technologiebörse Nasdaq verliert fünf Prozent. Investoren wird klar, dass die US-Notenbank Fed nach der Zinserhöhung keine guten Optionen hat.

Aufnahme von der Wall Street. (Foto: Reuters) Börse in New York

New York An den US-Börsen ist die Erleichterungsrally einen Tag nach dem Zinsentscheid der Notenbank Fed bereits wieder verpufft. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte gab am Donnerstag um 3,3 Prozent auf 32.923 Punkte nach. Der breiter gefasste S&P 500 fiel um 3,9 Prozent auf 4135 Zähler. Der Index der Technologiebörse Nasdaq verlor bis zum frühen New Yorker Nachmittag 5,0 Prozent auf 12.315 Punkte.

„Ich denke nicht, dass es überraschend ist, dass kurzfristig orientierte Investoren darauf aus sind, einige Gewinne mitzunehmen“, sagte Sam Stovall, Investmentstratege beim Vermögensverwalter CFRA. Die Frage sei, ob der Kursanstieg am Mittwoch nur eine technische Gegenbewegung gewesen sei und es nun an den Börsen so weitergehe wie vor der Zinssitzung.