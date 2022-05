US-Börsen Fed sorgt für Panik-Verkäufe an der Wall Street – Nasdaq verliert gut fünf Prozent

Der Index der Technologiebörse Nasdaq verliert fünf Prozent. Investoren wird klar, dass die US-Notenbank Fed nach der Zinserhöhung keine guten Optionen hat.

Aufnahme von der Wall Street. (Foto: Reuters) Börse in New York

New York Dramatischer Stimmungswechsel an der Wall Street. Am Mittwoch feierten die Aktienmärkte nach der Sitzung der US-Notenbank Federal Reserve (Fed) noch den besten Tag seit 2020. Am Donnerstag dann machten sich Panik-Verkäufe breit. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte gab am Donnerstag um 3,2 Prozent auf 32.982 Punkte nach. Der breiter gefasste S&P 500 fiel um 3,6 Prozent auf 4146 Zähler. Der Index der Technologiebörse Nasdaq verlor bis Handelsschluss in New York 5,1 Prozent auf 12.319 Punkte.

Es war der schlechteste Tag in diesem Jahr. Auch die Kryptowährungen waren von der schlechten Stimmung betroffen. Der Bitcoin, die größte und älteste Digitalwährung, verlor am Donnerstag in der Spitze elf Prozent und kostete gut 35.600 Dollar. Es war der größte Kurseinbruch seit Januar, dabei wurde der Bitcoin noch vor wenigen Monaten von einigen Investoren als guter Schutz gegen die steigende Inflation angepriesen.