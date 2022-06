US-Börsen Nasdaq gibt ein Prozent ab – Verhütungsmittel-Hersteller profitiert von US-Urteil

Dow Jones und S&P 500 notieren zum Wochenstart fast unverändert. Besonders beliebt ist Evofem Biosciences – der Aktienkurs verdreifacht sich nahezu.

Die Gefahr eines wirtschaftlichen Abschwungs ist noch nicht vorüber. (Foto: Reuters) Händler an der New Yorker Börse

New York Nach der Erholungsrally in der Vorwoche haben einige US-Anleger zum Wochenstart Kasse gemacht. Der Index der Technologiebörse Nasdaq büßte am Montag knapp ein Prozent auf 11.542 Punkte ein, nachdem er in vergangenen Woche um 7,5 Prozent zugelegt hatte. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte und der breiter gefasste S&P 500 hielten sich unterdessen weitgehend stabil bei 31.510 und 3910 Zählern.

„Die Aktien, die letzte Woche am stärksten gestiegen sind, werden heute am stärksten getroffen“, sagte Dennis Dick, Händler bei Bright Trading. Nachlassende Inflationssorgen hatten die Wall Street in der vergangenen Woche angetrieben. „Ich glaube, es herrscht das überwältigende Gefühl, dass die Inflation zurückgeht und die Fed in Zukunft vielleicht nicht mehr so aggressiv vorgehen muss wie erwartet“, sagte Thomas Hayes, Manager beim Vermögensverwalter Great Hill Capital.

