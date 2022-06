US-Börsen Rezessionsangst an der Wall Street: Dow Jones schließt unter der Marke von 30.000

An den US-Märkten befeuern schwache Wirtschaftsdaten die Ängste der Anleger. Der Nasdaq schließt mehr als vier Prozent im Minus.

An den US-Börsen ging es am Donnerstag abwärts. (Foto: AP) NYSE

Düsseldorf An den Börsen schlägt die Stimmung aktuell im Rekordtempo um: Nachdem am Mittwoch die US-Märkte auf breiter Front gestiegen waren, brachen die Kurse am Donnerstag umso stärker ein.

Der Dow-Jones-Index der Standardwerte schloss um mehr als zwei Prozent tiefer bei 29.927 Punkten und damit auf den niedrigsten Stand seit Dezember 2020. Damals hatte das Durchbrechen der 30.000er-Marke noch für Euphorie an den Börsen gesorgt.

Aktuell herrscht Ausverkaufsstimmung: Der marktbreite S&P 500 fiel am Donnerstag in der Spitze um 3,25 Prozent auf 3666 Punkte. Das war ebenfalls der tiefste Stand seit Dezember 2020.

Aktien wie Home Depot, Intel, Walgreens, JP Morgan und American Express erreichten angesichts wachsender Rezessionsängste neue 52-Wochen-Tiefs. Der S&P 500 preise nun eine 85-prozentige Wahrscheinlichkeit einer US-Rezession ein, sagten die Experten der US-Bank JP Morgan dem Finanzdienst Bloomberg.

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen