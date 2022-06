US-Börsen US-Anleger kommen mit frischem Schwung aus langem Wochenende

Die wichtigen Indizes starten mit einem Plus von 1,5 Prozent in den Handelstag. Besonders beliebt sind Aktien von Valneva und Kellogg.

Die Anleger trauen sich wieder an die Wall Street. (Foto: IMAGO/Xinhua) Händler in New York

New York An der Wall Street sind Schnäppchenjäger auf der Pirsch: Die Leitindizes Dow Jones, Nasdaq und S&P 500 steigen zur Eröffnung am Dienstag um jeweils rund 1,5 Prozent, nachdem sie in der vergangenen Woche bis zu sechs Prozent abgerutscht waren. Am Montag war die Wall Street wegen eines Feiertags geschlossen.

Inzwischen sei in den Kursen wohl ein milder Konjunkturabschwung enthalten, sagte Thomas Hayes, Manager beim Vermögensverwalter Great Hill. Zum Jahresauftakt sei die US-Wirtschaft geschrumpft und im zweiten Quartal werde dies voraussichtlich auch der Fall sein. „Das würde bedeuten, dass die Rezession bereits hinter uns liegt.

US-Börsenexperte Koch: „Wall Street erholt sich nach langem Wochenende“

Einzelwerte im Fokus

