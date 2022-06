US-Börsen US-Konsumlaune drückt Wall Street – Dow Jones schließt mit Verlusten

Nach der Veröffentlichung der Verbraucherstimmung geben die US-Börsen nach. Gefragt waren nach einer Dividendenerhöhung Bankaktien – aber nur zeitweise.

Die Anleger trauen sich wieder an die Wall Street. (Foto: IMAGO/Xinhua) Händler in New York

New York Nach anfänglichen Kursgewinnen sind die US-Börsen am Dienstag stark unter Druck geraten. Händler begründeten die Verluste mit wieder aufkeimenden Rezessionsängsten. Vor allem mit den als wachstumsstark geltenden Technologie-Aktien ging es merklich bergab. Der Leitindex Dow Jones hatte sich nach der Startglocke noch auf den höchsten Stand seit zweieinhalb Wochen aufgeschwungen, doch dann setzten Aktienverkäufe ein. Der Dow schloss mit einem Verlust von 1,56 Prozent auf 30.947 Punkte.

Kurz nach Handelsbeginn wurden Daten zur Stimmung der US-Verbraucher veröffentlicht. Diese hat sich im Juni stärker als erwartet eingetrübt und war so gedrückt wie zuletzt Anfang 2021. Die Konsumausgaben der Bürger sind mit Abstand das wichtigste Standbein der gesamten Wirtschaft in den USA. Daraufhin bröckelten die Kurse stetig ab, zuvorderst an der von Technologie-Aktien dominierten Nasdaq-Börse. Der Nasdaq 100 rutschte um 3,09 Prozent auf 11.638 Punkte ab. Der marktbreite S&P 500 verlor 2,01 Prozent auf 3822 Zähler.

