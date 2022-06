US-Börsen Wall Street gibt anfängliche Gewinne wieder ab

Die wichtigen Indizes notieren zum Wochenstart fast unverändert. Besonders beliebt sind die Aktien von Evofem Biosciences – die Papiere schießen 150 Prozent in die Höhe.

Die Gefahr eines wirtschaftlichen Abschwungs ist noch nicht vorüber. (Foto: Reuters) Händler an der New Yorker Börse

New York Nach der Erholungsrally in der vergangenen Woche bewegt sich der US-Aktienmarkt kaum vom Fleck. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte und der breiter gefasste S&P 500 liegen am Montag fast unverändert bei 31.489 bzw. 3910 Punkten. Der Index der Technologiebörse Nasdaq fällt dagegen um 0,4 Prozent auf 11.559 Punkte.

„Ich glaube, es herrscht das überwältigende Gefühl, dass die Inflation zurückgeht und die Fed in Zukunft vielleicht nicht mehr so aggressiv vorgehen muss wie erwartet“, sagte Thomas Hayes, Manager beim Vermögensverwalter Great Hill Capital.

Börsianer rechnen jedoch weiter mit hohen Kursschwankungen. „Die Volatilität wird jedoch wahrscheinlich so lange erhöht bleiben, bis wir deutliche Anzeichen dafür sehen, dass die Inflation nachlässt, die Rezessionsrisiken zurückgehen und die geopolitischen Bedrohungen abnehmen“, sagte Mark Haefele, Chef-Anleger der Vermögensverwaltung der Bank UBS.

Einzelwerte im Fokus:

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen