US-Börsen Wall Street nimmt Erholungskurs wieder auf

Den Abwärtstrend des US-Aktienmarktes nutzen Anleger zum Kauf. Die Leitindizes steigen zum Börsenstart leicht. Warren Buffett sorgt für steigende Kurse bei einem Ölkonzern.

Die Rezessionssignale nehmen zu und Anleger bleiben im Großen und Ganzen spürbar nervös. Auch die Aussagen des Chefs der US-Notenbank Jerome Powell vom Vortag wirkten nach. (Foto: AP) Händlerin an der Wall Street

New York, Düsseldorf Anleger nutzen die Talfahrt der vergangenen Wochen erneut zum Wiedereinstieg in den US-Aktienmarkt. Die Leitindizes Dow Jones, Nasdaq und S&P 500 stiegen daher am Donnerstag zum Börsenstart um jeweils etwa ein halbes Prozent.

Greg Swenson, Gründungspartner der Investmentbank Brigg Macadam, bezeichnete die aktuelle Erholung allerdings als Strohfeuer. „Es gibt noch eine Menge Luft nach unten und viele weitere Abwärtsrisiken.“

Eines davon sind starke Zinserhöhungen der US-Notenbank, die die Konjunktur abwürgen könnten. Fed-Chef Jerome Powell hatte sich bei seiner halbjährlichen Anhörung vor dem US-Kongress am Mittwoch zu weiteren zügigen Zinserhöhungen bekannt, um die Inflation in den Griff zu bekommen. Außerdem bezeichnete er eine Rezession als möglich und schloss eine Zinserhöhung um einen vollen Prozentpunkt nicht aus. Eine „weiche Landung“, also ein Herauskommen aus der Lage ohne größere Verwerfungen, sei eine Herausforderung.

