US-Börsen Wall Street profitiert von Lockerung in China – Bank-Aktien nach Dividenden-Erhöhung gefragt

Cathie Wood, Chefin des Investmenthauses Ark Invest, räumte ein, dass sie die Schwere und Dauerhaftigkeit der Inflation unterschätzt hat. Ihr Fonds hat ein hartes Jahr 2022 hinter sich.

Die Anleger trauen sich wieder an die Wall Street. (Foto: IMAGO/Xinhua) Händler in New York

New York Die Lockerung von Quarantänevorschriften in China lässt US-Anleger auf einen Schub für die Konjunktur hoffen. Der Dow-Jones-Index <.DJI> der Standardwerte und der breiter gefasste S&P 500 eröffneten fester und bauten die Kursgewinne schnell auf ein Plus von mehr als einem Prozent aus. Auch der Index der Technologiebörse Nasdaq zog zur Eröffnung an und blieb beim Tempo auf dem Weg nach oben nur leicht zurück.

Von der Verkürzung der Quarantänezeit für Einreisende in die Volksrepublik um die Hälfte profitierten vor allem Fluggesellschaften, Kreuzfahrtanbieter, Kasinos und Hotels. Investoren spekulierten auf einen großen Sprung im internationalen Reiseverkehr und bei den Ausgaben.

Die Aktien von Walt Disney stiegen um rund drei Prozent, nachdem der Konzern bekanntgab, den Disneyland-Themenpark in Shanghai am Monatsende wieder zu

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen