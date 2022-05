US-Börsen Wall Street schließt erneut mit deutlichen Verlusten – Investoren bleiben verunsichert

Frankfurt, New York Die Furcht vor einer Rezession infolge des Ukrainekrieges und rasch steigenden Zinsen treibt die Anleger an der Wall Street weiter um. Die US-Indizes waren Wochenschluss über den Tag unentschlossen. Kurz vor Handelsschluss konnten sie noch einen Teil der Verluste wettmachen. Der Leitindex Dow Jones schloss 0,4 Prozent im Minus bei 32.901 Punkten, der breiter gefasste S&P 500 verlor 0,52 Prozent und schloss bei 4126 Punkten. Die Nasdaq war erneut der größte Verlierer mit einem Minus von 1,35 Prozent und 12.152 Zählern. Kurzzeitig hatte die Nasdaq sogar 2,7 Prozent nachgegeben. Die Bilanz an den Aktienmärkten ist damit düster. Für den S&P 500 sowie für die Nasdaq ist es die fünfte verlustreiche Woche in Folge. Das gab es zuletzt vor gut zehn Jahren, als die Märkte mit der Euro-Krise und den Nachwehen der Finanzkrise zu kämpfen hatten. Die Nasdaq liegt nun 25 Prozent unter ihrem Allzeithoch aus dem November.

„Anleger können nicht mit Zuversicht bei Aktien zugreifen, weil zu viel Unsicherheit vorherrscht, mit Blick auf das weltweite Wachstum und wie die US-Notenbank im Herbst mit ihrer Zinspolitik fortfahren will“, gab Ed Moya vom Analysehaus Oanda zu bedenken. Einziger Lichtblick war die Energiebranche: Der S&P Energy-Sektor legte fast drei Prozent zu und verbuchte einen Anstieg um zehn Prozent seit Anfang der Woche. Der Öl-Konzern Chevron legte 2,7 Prozent zu, Exxon lag gut 1,5 Prozent zu.

Robuste Signale vom Arbeitsmarkt lieferten Experten zufolge keinen Grund, den geldpolitischen Straffungskurs der US-Notenbank Fed in Frage zu stellen – im Gegenteil. Im vergangenen Monat entstanden 428.000 neue Jobs, von Reuters befragte Volkswirte hatten lediglich mit 391.000 gerechnet. „Die Investoren wollen einerseits einen starken Arbeitsmarkt sehen, der verhindert, dass die Wirtschaft in eine Rezession fällt“, sagte Konstantin Oldenburger, Marktanalyst von CMC Markets. „Andererseits darf dieser aber auch nicht zu stark werden, damit sie den Worten von Fed-Chef Jerome Powell Glauben schenken können, dass es keine Zinsschritte über 50 Basispunkte geben wird.“

Powell hatte nach der Zinserhöhung um 50 Basispunkte am Mittwoch weitere Anhebungen im größeren Stil von 75 Basispunkten zunächst ausgeschlossen. Doch viele zweifelten daran, dass eine Tempoverschärfung der Fed in den kommenden Wochen vom Tisch sein dürfte. An den Terminmärkten sehen Investoren aktuell eine Chance von 75 Prozent, dass die Zinsen in der Juni-Sitzung um 75 Basispunkte nach oben gehen. Für seinen Kurs erntete Powell am Freitag weiter Kritik. „Man kann doch nicht vor die Kameras treten und über die vielen Unsicherheiten sprechen, mit denen wir es derzeit zu tun haben und gleichzeitig eine dezidierte Option ausschließen“, monierte Ökonom Mohamed El-Erian, der unter anderem die Allianz berät, gegenüber dem Finanzdienstleister Bloomberg.

Anleger spekulieren auf steigende Zinsen im Euro-Raum

Neben der US-Notenbank lässt aber auch das Vorgehen der Europäischen Zentralbank (EZB) in puncto Zinswende die Anleger nicht los. Spekulationen auf eine baldige Zinserhöhung im Euro-Raum nahmen zu, nachdem das französische EZB-Ratsmitglied Francois Villeroy de Galhau sich für ein Ende der Anleihenkäufe in der zweiten Jahreshälfte ausgesprochen hatte – was als Voraussetzung für eine Zinserhöhung gilt. Der Euro schloss sich dem Auf und Ab an den Aktienmärkten im Bereich zwischen 1,05 und 1,06 US-Dollar an. Zuletzt pendelte sich der Kurs mit 1,0548 Dollar in der Mitte der Tagesspanne ein. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs auf 1,0570 (Donnerstag: 1,0568) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,9461 Euro.

US-Staatsanleihen haben sich am Freitag etwas leichter gezeigt. Der Terminkontrakt für zehnjährige Anleihen fiel um 0,29 Prozent auf 117,72 Punkte. Die gegenläufige Rendite stieg in dieser Laufzeit bis auf 3,13 Prozent. Sie bewegte sich damit auf dem Niveau von Ende 2018.

Die Furcht vor Versorgungsengpässen durch das sich anbahnende Öl-Embargo der EU-Kommission gegen Russland trieb an den Rohstoffmärkten den Ölpreis nach oben. Brent verteuerte sich um 1,9 Prozent auf 113,06 Dollar je Fass. WTI wurde mit 110,52 Dollar je Barrel gut zwei Prozent höher gehandelt. Die Kommission hatte am Mittwoch ein sechstes Sanktionspaket einschließlich eines Öl-Embargos beschlossen.

Wall-Street-Experte Koch: „Die wirkliche Welle der Kapitalabflüsse dürfte noch bevorstehen“

Einzelwerte im Fokus

Under Armour: Auf Talfahrt gingen die Aktien von Under Armour, die in der Spitze um 27,2 Prozent auf ein 20-Monats-Tief von 10,40 Dollar absackten. Der US-Sportartikelhersteller erwartet wegen hoher Transportkosten und dem Wiederaufflammen des Coronavirus in China einen Gesamtjahresgewinn unter den Erwartungen. Für das laufende Geschäftsjahr werde ein bereinigter Gewinn je Aktie zwischen 63 und 68 Cent erwartet. Von Refinitiv befragte Analysten waren von 83 Cent je Aktie ausgegangen. Aktien des Rivalen Nike gaben ebenfalls um 3,4 Prozent nach.

Nike: Enttäuschende Quartalsergebnisse und gesenkte Gesamtjahresziele bei Adidas trübten die Stimmung in der Sportartikel-Branche. Im Sog des rund vierprozentigen Kursrutsches des deutschen Konzerns geben die Titel des US-Rivalen Nike um 3,5 Prozent nach.

DoorDash: Nach einem Quartalsumsatz über Markterwartungen und angehobenen Gesamtjahreszielen gingen DoorDash auf Berg- und Talfahrt. Nach einem Kursverlust von mehr als elf Prozent lagen die Titel zuletzt nur noch 1,4 Pozent im Minus. Die Gewinnaussichten seien verhalten, weil der Essenslieferant viel Geld in seine Expansion stecke, kommentierte Analyst Jake Fuller vom Brokerhaus BTIG.

Mehr: Cathie Wood kauft trotz Rekordverlust im April Aktien für 280 Millionen Dollar nach