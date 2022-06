US-Börsen Wall Street schließt kaum verändert – Bond-Renditen fallen deutlich

Die amerikanischen Aktienindizes präsentierten sich im Verlauf des Mittwochs wechselhaft. Kauflaune unter den Anlegern kam nicht auf.

Die Anleger trauen sich wieder an die Wall Street. (Foto: IMAGO/Xinhua) Händler in New York

New York Auf die wieder aufgeflammten Rezessionsängste der Anleger ist am Mittwoch an den US-Börsen Zurückhaltung gefolgt. Nach einem nervösen Auftakt pendelten sich die New Yorker Aktienindizes auf relativ stabilem Niveau ein. Die eindeutigsten Gewinne gab es beim Dow Jones Industrial, der um 0,27 Prozent auf 31.029 Punkte zulegte.

Auch an der Nasdaq beruhigte sich der Handel nach anfänglichen Ausschlägen. Der am Vortag besonders schwer abgerutschte Auswahlindex Nasdaq 100 ging 0,18 Prozent höher bei 11.658 Punkten über die Ziellinie. Der breiter gefasste S&P 500 allerdings stand zum Schluss 0,07 Prozent tiefer bei 3819 Punkten.

Einige Fed-Vertreter hatten sich angesichts der steigenden Inflation zuletzt für weitere schnelle Zinsanhebungen starkgemacht und die Ängste vor einem Abwürgen des Konjunkturmotors kleingeredet. Auch US-Notenbankchef Jerome Powell signalisierte mit seinen Aussagen im Rahmen einer Zentralbankkonferenz in Portugal erneut, die Inflation mit allen Kräften bekämpfen zu wollen.

